В МО РФ озвучили количество ракетных ударов за время спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии МО РФ заявил, что в рамках специальной военной операции на Украине (СВО) российские войска нанесли более 270 ракетных ударов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил высокую эффективность современного ракетного вооружения на поле боя.

«Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов. В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза», — отметил Шойгу.

До этого он рассказал, как российский флот сдерживает ВМС НАТО в Мировом океане.

По его словам, российские корабли в 2023 году совершили более 50 походов общей протяженностью более 200 тысяч морских миль.

Также Шойгу говорил, что российская армия получит три подлодки, оснащенные ракетными комплексами «Калибр», в 2023 году.

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