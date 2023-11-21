МИД РФ обвинил ВСУ в неизбирательных ударах ракетным оружием

Вооруженные силы Украины массово атакуют ракетами Storm Shadow и другим высокоточным ракетным оружием невоенные цели в Донбассе. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Массово применяются ракеты HARM с давно истекшим сроком хранения и в большом количестве переданные США киевскому режиму, реактивные снаряды РСЗО HIMARS, GMLRS и их модификации, произведенные различными государствами западного сговора Рамштайн, снаряды калибра 155 мм с кассетными зарядами, беспилотники, собранные из западных комплектующих, систем управления, взрывных элементов и боевой части», — заявил Мирошник на брифинге.

Он добавил, что ракетные системы SCALP, Storm Shadow и другие наносят удары в том числе с кассетными боеголовками.

До этого официальный представитель главы Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация выступает против использования противопехотных мин в любой точке мира.

У него попросили прокомментировать применение украинской стороной противопехотных мин в Изюме и Донецке в нарушение Оттавской конвенции.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.