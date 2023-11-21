Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ обвинили в многочисленных ударах по гражданским объектам России

Мирошник: ВСУ ежедневно наносят до 300 ударов по гражданским объектам в России

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят 200-300 ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации. С таким обвинением на брифинге выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений украинских властей Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, ВСУ для этого используют высокоточные реактивные снаряды производства стран Запада. Их целями все чаще становятся социальные коммунальные центры и службы, куда приходит исключительно гражданские лица и где работают гражданские сотрудники, также под ударами оказываются медицинские и образовательные учреждения, санитарный транспорт.

Российская сторона регулярно фиксирует повторяемые обстрелы по местам уже нанесенных ударов. По всем этим преступным эпизодам правоохранительными органами ведутся расследования, подчеркнул Мирошник.

В начале ноября Мирошник заявлял в интервью газете «Известия», что президент Украины Владимир Зеленский склонен к зачистке политического поля вокруг себя.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий