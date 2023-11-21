ВСУ обвинили в многочисленных ударах по гражданским объектам России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят 200-300 ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации. С таким обвинением на брифинге выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений украинских властей Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, ВСУ для этого используют высокоточные реактивные снаряды производства стран Запада. Их целями все чаще становятся социальные коммунальные центры и службы, куда приходит исключительно гражданские лица и где работают гражданские сотрудники, также под ударами оказываются медицинские и образовательные учреждения, санитарный транспорт.

Российская сторона регулярно фиксирует повторяемые обстрелы по местам уже нанесенных ударов. По всем этим преступным эпизодам правоохранительными органами ведутся расследования, подчеркнул Мирошник.

В начале ноября Мирошник заявлял в интервью газете «Известия», что президент Украины Владимир Зеленский склонен к зачистке политического поля вокруг себя.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.