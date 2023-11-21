Армия Израиля нанесла удары по 250 объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в течение суток нанесла удары по 250 объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

В ЦАХАЛ заявили, что целью ударов стали десятки боевиков группировки, ракетные установки и террористическая инфраструктура.

Кроме того, в ночь на 21 ноября израильские военные направили истребитель для нанесения удара по пункту ХАМАС, откуда накануне вечером были выпущены ракеты по центральным регионам Израиля. В ЦАХАЛ утверждают, что пост боевиков располагался вблизи гражданской инфраструктуры.

Сухопутные войска ЦАХАЛ обнаружили в Газе значительный запас оружия в резиденции

высокопоставленного боевика военно-морского подразделения коммандос «Нухба» в составе ХАМАС.

Также противотанковая ракета была найдена израильскими военными в одном из домов под детской кроваткой.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.