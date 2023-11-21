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Стало известно о проблемах ВСУ с западной техникой

Марочко заявил о проблемах ВСУ с состоянием поставляемой Западом техники

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с техническим состоянием поставляемой западными странами техники. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его мнению, к проблемам с техникой привели длительное и интенсивное использование вооружения и военной техники и ненадлежащее техническое обслуживание.

«Очень много бронетехники и артиллерийских орудий начали выходить из строя. У более 60% бронетранспортеров выработан моторесурс, они нуждаются в капитальном ремонте», — сказал он.

По словам эксперта, из-за износа ствола большинство артиллерийских установок не могут вести прицельный огонь. Марочко подчеркнул, что для обслуживания всего спектра поставляемой техники и вооружения необходимо большое количество ремонтных баз и специалистов, которыми командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не обладает.

До этого Андрей Марочко заявлял, что в районе Серебрянского лесничества состав ВСУ испытывает безвозвратные потери.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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