В Минобороны РФ подтвердили попытку атаки украинского дрона Брянской области

Российские средства противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что средства РЭБ ликвидировали дрон ВСУ в Брянской области, пострадавших и разрушений нет.

По данным Минобороны, инцидент произошел около 6:00 мск. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был перехвачен над российским регионом.

Около полуночи другой украинский беспилотник попытался атаковать Курскую область. Дежурными силами ПВО он был уничтожен.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ реактивными снарядами обстреляли Суджанский район региона, прилеты зафиксированы недалеко от села Мартыновка.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.