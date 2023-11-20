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НАТО пересматривает свое военное присутствие в регионе Западных Балкан

Столтенберг: НАТО пересматривает свое военное присутствие в регионе Западных Балкан

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Ints Kalnins/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе визита в непризнанное Косово заявил, что в настоящее время Североатлантический альянс проводит пересмотр своего военного присутствия в регионе Западных Балкан, передает ТАСС.

«Мы в настоящее время проводим пересмотр нашими военными властями нашего военного присутствия в регионе Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину и Косово», — сказал он.

Он добавил, что альянс пересматривает целесообразность увеличения присутствия на постоянной основе для предотвращения новых конфликтов.

До этого Столтенберг заявил, что распространение «сепаратистской риторики» в Боснии вызывает беспокойство у руководства НАТО.

В октябре премьер-министр Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Радован Вишкович заявил о планах властей подписать договор о долгосрочных поставках газа из РФ. Ожидается, что соглашение будет заключено до конца 2023 года.

Ранее генсек НАТО призвал российское руководство вывести войска из Приднестровья.

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