НАТО пересматривает свое военное присутствие в регионе Западных Балкан

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе визита в непризнанное Косово заявил, что в настоящее время Североатлантический альянс проводит пересмотр своего военного присутствия в регионе Западных Балкан, передает ТАСС.

«Мы в настоящее время проводим пересмотр нашими военными властями нашего военного присутствия в регионе Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину и Косово», — сказал он.

Он добавил, что альянс пересматривает целесообразность увеличения присутствия на постоянной основе для предотвращения новых конфликтов.

До этого Столтенберг заявил, что распространение «сепаратистской риторики» в Боснии вызывает беспокойство у руководства НАТО.

В октябре премьер-министр Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Радован Вишкович заявил о планах властей подписать договор о долгосрочных поставках газа из РФ. Ожидается, что соглашение будет заключено до конца 2023 года.

Ранее генсек НАТО призвал российское руководство вывести войска из Приднестровья.