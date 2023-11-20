В Минобороны назвали число районов, где ВС России поразили живую силу и технику

Российские войска поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 123 районах. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в рамках ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 123 районах», — указали в российском оборонном ведомстве.

До этого Минобороны России сообщало, что российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа на Краснолиманском направлении уничтожили долговременный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

20 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска сократили использование тяжелой бронетехники на Ореховском направлении в связи с плохой погодой.

Ранее Минобороны показало кадры допроса бойцов иностранного легиона ВСУ.