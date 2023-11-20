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Объявлен в розыск бывший командующий сухопутными войсками украинской армии

МВД России объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Попко

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Global Look Press

Экс-командующий сухопутными войсками украинской армии Сергей Попко, которого обвиняют в гибели и ранении мирных жителей Донбасса в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, объявлен в розыск в России. Это следует из базы министерства внутренних дел Российской Федерации.

«Попко Сергей Николаевич разыскивается по статье Уголовного кодекса», — говорится в базе.

Информация, по какой именно статье ведется розыск, не указана.

Ранее МВД России объявило в международный розыск народную артистку Украины Джамалу (настоящее имя — Сусана Джамаладинова).

До этого МВД объявило в розыск Сергея Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом), бывшего заместителя министра финансов РФ и зампреда Банка России.

В сентябре этого года Басманный суд Москвы признал украинскую телеведущую Марию Ефросинину виновной в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти» и заочно приговорил ее к семи годам колонии общего режима.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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