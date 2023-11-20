ЦАХАЛ объявил, что после завершения боев на севере Газы Израиль начнет новый этап операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по завершении боевых действий на севере сектора Газа приступит к новому этапу наземной операции. Об этом в эфире неправительственной образовательной организации StandWithUs заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

По его словам, следующая стадия боевых действий будет посвящена тому, чтобы уничтожить все, что осталось от радикального палестинского движения ХАМАС в анклаве. Конрикус отметил, что это не простая работа, поскольку на севере Газы продолжаются значительные боевые действия.

Пресс-секретарь уточнил, что общей целью израильской наземной операции является уничтожение всей инфраструктуры ХАМАС.

«И мы никогда не ограничивали себя какими-либо географическими рамками. Мы просто говорили, что на первом этапе будем сражаться на севере Газы», — добавил Конрикус.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.