Омбудсмен ДНР заявила о желании многих украинских военнопленных остаться в России

Омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что многие украинские военнопленные хотят остаться в России и не возвращаться на родину по обмену, поскольку их там ждут уголовные дела за сдачу в плен и возвращение на фронт, передает телеканал «Россия 24».

«Среди военнопленных достаточно большое количество тех ребят, которые изъявляют желание остаться в России, потому что они понимают, что, как только приедут в порядке обмена на Украину, возможны уголовные дела, на каком основании они попали в плен, и 100%-ная отправка на линию соприкосновения», — сказала она.

По словам Морозовой, украинские военнопленные не желают воевать, они хотят дальнейшей мирной жизни, несмотря на тот большой период, что они не увидят своих близких.

«Они готовы оставаться здесь, чтобы не воевать», — добавила омбудсмен.

В ноябре стало известно, что пленный солдат Вооруженных сил Украины Владимир Пиявка отказался от предложения обмена, решив остаться жить в России.

До этого сообщалось, что срочники украинской армии, сдавшиеся российской военной комендатуре в Херсоне, попросили не вносить их в списки на обмен и предоставить гражданство Российской Федерации. Призывники признавались, что хотели бы обратиться к российским властям, так как хотят остаться в России, получить российское гражданство, жить в мире и помогать РФ бороться.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.