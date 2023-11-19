В США сообщили об опасности для украинской армии из-за беспилотников «Ланцет»

Новейшие российские беспилотники «Ланцет» начинают представлять все больше опасности для украинской армии на фронте. Об этом пишет американский журнал Business Insider.

«Ланцет» нашли способ обойти украинскую оборону», — указывается в материале.

По мнению авторов статьи, дальность и мощность новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) постоянно модернизируются.

В публикации говорится, что видеозапись работы российского БПЛА, наносящего удар по американской боевой машине пехоты (БМП) Bradley, наглядно демонстрирует, как это оружие было адаптировано для обхода обороны ВСУ.

По данным издания, обновленные «Ланцеты» взрываются прямо в воздухе, выпуская «ударное ядро» всего в нескольких метрах от заданной цели. Таким образом, беспилотники наносят удары по технике оппонента, не совершая прямого контакта с ее корпусом.

До этого Вооруженные силы России применили дрон-камикадзе «Ланцет» в зоне проведения спецоперации в темное время суток.

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