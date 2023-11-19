Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США сообщили об опасности для украинской армии из-за беспилотников «Ланцет»

Business Insider: беспилотники «Ланцет» создают большую угрозу для ВСУ

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Новейшие российские беспилотники «Ланцет» начинают представлять все больше опасности для украинской армии на фронте. Об этом пишет американский журнал Business Insider.

«Ланцет» нашли способ обойти украинскую оборону», — указывается в материале.

По мнению авторов статьи, дальность и мощность новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) постоянно модернизируются.

В публикации говорится, что видеозапись работы российского БПЛА, наносящего удар по американской боевой машине пехоты (БМП) Bradley, наглядно демонстрирует, как это оружие было адаптировано для обхода обороны ВСУ.

По данным издания, обновленные «Ланцеты» взрываются прямо в воздухе, выпуская «ударное ядро» всего в нескольких метрах от заданной цели. Таким образом, беспилотники наносят удары по технике оппонента, не совершая прямого контакта с ее корпусом.

До этого Вооруженные силы России применили дрон-камикадзе «Ланцет» в зоне проведения спецоперации в темное время суток.

Ранее на Украине восхитились российскими средствами РЭБ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий