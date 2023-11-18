Арабский канал обвинил ЦАХАЛ в ужасном отношении к находящимся в больнице Газы

Катарский телеканал Al Jazeera утверждает, что израильские военные попросили персонал, пациентов и внутренне перемещенных лиц покинуть в течение часа больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Другой арабский телеканал Al Hadath ранее заявлял, военные Израиля якобы не позволяют никому покинуть здание больницы и прилегающие к нему здания. СМИ подчеркивало, что среди заблокированных в «Аш-Шифе» нет боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, а есть только раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица.

По данным Al Jazeera, любого, кто пытается выйти из больницы, сразу же задерживают, израильские военные регулярно проводят обыски и допросы. При этом находящиеся в медучреждении лишены доступа к воде, пище и медикаментам.

В свою очередь глава Южного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман заявлял, что боевики ХАМАС находятся во всех больницах сектора Газа.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.