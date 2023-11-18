Финские пограничники применили «перцовку» против мигрантов на границе с Россией

Сотрудники пограничной службы Финляндии применили газовые баллончики против группы мигрантов, прибывших из РФ к финскому пограничному пункту Ниирала. Об этом сообщает локальный телеканал MTV3, ссылаясь на заместителя командующего пограничной службы Северной Карелии Самули Муртонена.

«Пограничники остановили группу из примерно 30 человек, приехавших на велосипедах и пытавшихся пересечь границу», — пояснил он.

Согласно информации Муртонена, для остановки мигрантов сотрудниками погранслужбы пришлось применить силу, так как их приказы не исполнялись. Таким образом, в сторону одного из мигрантов распылили газ в целях обретения контроля над ситуацией. Сами люди просили убежища в Финляндии. На данный момент мигранты уже пересекли границу с Финляндией и находятся в распоряжении властей, идет процесс предоставления убежища, уточнил замкомандующего.

Накануне стало известно, что МИД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией на случай, если сокращение количества работающих КПП не поможет снизить наплыв мигрантов. Агентство Евросоюза по контролю границ Frontex заявило о готовности отправить свои силы к границе с РФ, чтобы не допустить роста числа нелегальных пересечений. В Кремле в свою очередь заявили, что Хельсинки совершил ошибку, «выбрав путь конфронтации». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии назвали условие отмены решения о закрытии КПП на границе с Россией.