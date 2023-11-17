Отставные военные призвали армию сместить премьера Испании

Несколько десятков отставных военных призвали армию сместить премьера Испании Педро Санчеса после его переизбрания. Об этом пишет агентство InfoLibre.

Причиной недовольства Санчесом стало одобрение испанским лидером регистрации баскской политической партии, что военные сочли признаком поощрения сепаратизма.

«Принимая во внимание, что статья 8.1 нашей Конституции говорит о том, что миссией Вооруженных сил, помимо гарантии суверенитета и независимости Испании и защиты ее территориальной целостности, является защита конституционного порядка <..> мы поднимаем свой голос в этом Манифесте и просим ответственных за защиту конституционного порядка отправить в отставку председателя правительства и призываем к всеобщим выборам», — говорится в тексте петиции, размещенной на сайте ассоциации отставных военнослужащих Испании.

До этого испанские ультраправые обвинили Санчеса в сотрудничестве с терроризмом.

Ранее парламент Испании переизбрал Педро Санчеса премьер-министром страны.