Нидерланды выделят Киеву €2 млрд военной помощи

Минобороны Нидерландов сообщило о направлении нового пакета помощи Украине на сумму €2 млрд. Об этом говорится на официальном сайте военного ведомства.

«Эта сумма покроет потребности Украины. Это касается, например, боеприпасов и обслуживания уже поставленных платформ и систем. Таким образом Нидерланды хотят внести свой вклад в укрепление противовоздушной обороны Украины, чтобы страна могла продолжать защищаться от атак на критически важную инфраструктуру. Существует также потребность в более технологичном оборудовании», – следует из сообщения.

Кроме того, военное руководство страны обещает и в 2024 году продолжить ранее начатое обучение военнослужащих ВСУ.

«Нидерланды продолжают поддерживать Украину. Мы посылаем четкий сигнал: Украина может и может продолжать рассчитывать на нас», — пояснила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Посол Молдавии на Украине Валерий Киверь, в свою очередь, заявил, что максимум, который его страна может предложить Киеву – сохранять внутриполитическую стабильность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой минобороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен, на которой политики обсудили ситуацию на фронте и обеспечение безопасности так называемого «зернового коридора».