Российские подразделения за неделю заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 745 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению ведомства, подразделения группировки войск «Восток» также отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой народной республики (ДНР).

До этого сообщалось, что группировка «Восток» уничтожила пять украинских минометных расчетов на Южно-Донецком направлении, включая кочующий миномет на базе американского автомобиля HUMVEE.

14 ноября Минобороны РФ сообщало, что на Южно-Донецком направлении российские военные отразили одну атаку ВСУ, уничтожив до 60 украинских военнослужащих.

16 ноября Минобороны РФ сообщило, что на Херсонском направлении Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 70 военных.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.