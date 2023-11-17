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ВС РФ уничтожили на южнодонецком направлении 5 минометов, в том числе один на базе HUMVEE

РИА Новости: ВС РФ уничтожила 5 минометов ВСУ, в том числе один на базе HUMVEE

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Reuters

Группировка «Восток» российских военнослужащих уничтожила пять украинских минометных расчетов на южнодонецком направлении, включая кочующий миномет на базе американского автомобиля HUMVEE. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. =

Российский представитель также отметил, что подразделения «Востока» с поддержкой артиллерии пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки и Приютного, при этом противник потерял боевую бронированную машину, пикап и живую силу.

Авиация и артиллерия нанесли огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ в различных районах ДНР. Самоходная артиллерийская установка Krab и буксируемая гаубица FH70 были уничтожены барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Противник потерял до 70 человек убитыми и ранеными, а также станцию РЭБ и две боевые бронированные машины.

До этого стало известно, что за последние 24 часа ВСУ потеряли 175 бойцов на Краснолиманском направлении. Российские военные уточнили, что на этом участке боевых действий подразделениями группировки войск «Центр» была отражена атака штурмовиков «Азова» (организация запрещена в России) . Кроме того, российские вооруженные силы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника при помощи армейской авиации и артиллерийского огня.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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