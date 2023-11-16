Группа российских волонтеров попала под обстрел в зоне СВО

Группа волонтеров из Орловской области попала под обстрел со стороны Украины в зоне СВО во время раздачи гуманитарного груза бойцам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, волонтеры раздавали 20 тонн воды и печи для готовки еды, как вдруг началась стрельба. Однако никто серьезно не пострадал — они успели укрыться.

«Сегодняшними ударами противник еще сильнее показал свою беспринципность и самые грязные способы ведения боя, ударив по нашей гуманитарной колонне», – написал Клычков.

Он отметил, что команда волонтеров из Орловской области почти каждый день привозит на фронт грузы и гуманитарные посылки, рискуя жизнями и здоровьем.

До того губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) реактивными снарядами обстреляли Суджанский район региона, прилеты зафиксированы недалеко от села Мартыновка.

Ранее глава Лисичанска рассказал, по какой части города ВСУ бьют чаще всего.