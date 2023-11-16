ВСУ обстреляли район Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины реактивными снарядами обстреляли Суджанский район региона, прилеты зафиксированы недалеко от села Мартыновка.

По его словам, никто не пострадал. Касательно возможных разрушений в настоящее время проводится подомовой обход.

Известно, что в Мартыновке и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение. Специалисты приступят к его восстановлению, как только будет безопасно, заверил чиновник.

Украинские ВС периодически наносят удары по Курской области и другим приграничным российским регионам.

13 ноября Старовойт сообщал, что в результате взрыва боеприпаса, который скинул украинский беспилотник, был ранен мужчина. Инцидент произошел в селе Горналь Суджанского района.

В тот же день взрывное устройство было сброшено с украинского дрона в районе села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.