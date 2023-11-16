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Армия Израиля нанесла удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

В Ливане под обстрел ЦАХАЛ попали военные объекты «Хезболлы»

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Israeli Defense Forces/Reuters

В ответ на ракетные обстрелы с ливанской территории, армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким военным объектам, принадлежащим организации «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба армии.

Согласно информации, в среду была запущена противотанковая ракета из Ливана в направлении поселения Шломи на севере Израиля. В ответ на это, израильская армия нанесла удар по пусковому пункту «Хезболлы», откуда был произведен запуск.

Кроме того, пресс-служба сообщила о нанесении ударов по наблюдательным пунктам, пусковым установкам, складу оружия и объектам террористической инфраструктуры, принадлежащим «Хезболле».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболлах» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливане с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее Лавров заявил о нежелании Ирана и Ливана входить в палестино-израильский конфликт.

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