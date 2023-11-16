Китай согласился возобновить военный диалог с США

Китай согласился возобновить диалог с США в военной сфере на политическом и оперативном уровнях. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга на пресс-брифинге, посвященном переговорам между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС.

Высказывание должностного лица было передано пресс-службой Белого дома. Согласно его словам, соглашение Китая приведет к созданию механизмов для предотвращения ошибок, непреднамеренных действий и обеспечения площадок, где обе стороны смогут выразить свое беспокойство по любому поводу в этой сфере.

В соответствии с достигнутыми соглашениями, министр обороны США Ллойд Остин встретится со своим китайским коллегой после того, как Пекин объявит о назначении на эту должность. В ближайшие несколько недель будет создана переговорная база. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных Сил США и командующий американскими силами в Тихом океане также будут взаимодействовать со своими китайскими коллегами.

Представитель администрации подчеркнул, что до настоящего момента практически не было контактов между военными ведомствами двух стран. Он отметил, что это является глубоко безответственным и опасным. Президент СШАт в течение последних нескольких месяцев неоднократно подчеркивал важность возобновления переговоров на различных уровнях между министерствами обороны.

Сегодня завершилась двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина завершилась. Двусторонние переговоры двух лидеров продлились менее 2,5 часов.

Ранее сообщалось, что после официальной встречи главы Белого дома Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина, лидеры перешли к ужину. Вместе с ними к трапезе присоединились государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и китайский министр иностранных дел Ван И.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.