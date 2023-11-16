Зеленский считает, что нужно завершать военный конфликт России и Украины

Украина не может позволить себе «заморозить» военный конфликт с Россией, его нужно завершить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с африканскими журналистами. Запись встречи размещена на странице Зеленского в социальных сетях.

«Давайте подпишем какие-нибудь Минские соглашения, заморозим конфликт. Патовая ситуация, никто никуда не может двинуться. Давайте так жить, но мы все жили на Украине в это время, все поняли — все равно это война», — сказал он.

По мнению украинского лидера, замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые, отметил он, будут сохраняться на протяжении долгого времени. Кроме того, «заморозка конфликта» означает возможность его возобновления в любое время, подчеркнул Зеленский. Президент Украины признался, что страна хочет мира.

«Окончание может быть разным. Кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, однако оно необходимо», — добавил глава Украины

При этом Зеленский указал, что хотел бы завершить конфликт на условиях Киева.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что украинские власти желают увеличения масштабов подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16.

Ранее бывший морпех США оценил продолжительность правления Зеленского.