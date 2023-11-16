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В Харьковской области Украины прозвучало по меньшей мере семь взрывов

В Харьковской области Украины прозвучало не менее семи взрывов

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Антон Вергун/РИА Новости

В Харьковской области Украины произошло не менее семи взрывов. Об этом со ссылкой на начальника харьковского гарнизона Сергея Мельника сообщается в Telegram-канале агентства «Укринформ».

По словам Мельника, в регионе с полуночи (01:00 мск) прозвучало по меньшей мере семь взрывов. Интервалы между взрывами составили несколько минут.

В свою очередь, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что удар был нанесен по Чугуевскому району области.

Ранее сообщалось, что в Миргороде Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Тревога в Полтавской области была объявлена в 21:34 по московскому времени.

Днем 15 ноября сообщалось о серии взрывов в подконтрольном украинским властям Херсоне.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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