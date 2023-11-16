Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пленный солдат ВСУ отказался от обмена, чтобы остаться в России

РИА Новости: пленный солдат ВСУ отказался от обмена, решив остаться в России

close
100%
Reuters

Пленный солдат Вооруженных сил Украины Владимир Пиявка решил отказаться от предложения обмена, решив остаться жить в России, передает РИА Новости.

Он признался, что не хотел бы вернуться на Украину. Боец также раскритиковал свое командование. Пиявка подчеркнул, что украинских военнослужащих «кинули как кусок мяса».

«Нас командиры кинули — «мобиков», а сами поубегали», — сказал он.

По словам солдата, на фронт отправляют даже восемнадцатилетних, только окончивших школу молодых людей. Кроме того, подчеркнул он, мобилизуют и людей с психическими отклонениями.

В июне сообщалось, что срочники украинской армии, сдавшиеся российской военной комендатуре в Херсоне, попросили не вносить их в списки на обмен и предоставить гражданство Российской Федерации. Призывники признавались, что хотели бы обратиться к российским властям, так как хотят остаться в России, получить российское гражданство, жить в мире и помогать России бороться.

Ранее во Франции предсказали решающий маневр России на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий