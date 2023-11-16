Пленный солдат ВСУ отказался от обмена, чтобы остаться в России

Пленный солдат Вооруженных сил Украины Владимир Пиявка решил отказаться от предложения обмена, решив остаться жить в России, передает РИА Новости.

Он признался, что не хотел бы вернуться на Украину. Боец также раскритиковал свое командование. Пиявка подчеркнул, что украинских военнослужащих «кинули как кусок мяса».

«Нас командиры кинули — «мобиков», а сами поубегали», — сказал он.

По словам солдата, на фронт отправляют даже восемнадцатилетних, только окончивших школу молодых людей. Кроме того, подчеркнул он, мобилизуют и людей с психическими отклонениями.

В июне сообщалось, что срочники украинской армии, сдавшиеся российской военной комендатуре в Херсоне, попросили не вносить их в списки на обмен и предоставить гражданство Российской Федерации. Призывники признавались, что хотели бы обратиться к российским властям, так как хотят остаться в России, получить российское гражданство, жить в мире и помогать России бороться.

Ранее во Франции предсказали решающий маневр России на Украине.