В ВСУ рассказали, как российские войска могут окружить Авдеевку

Вооруженные силы РФ могут окружить донецкий город Авдеевку с севера, предварительно взяв под свой контроль железную дорогу. Об этом в интервью для испанского издания El Pais рассказал один из украинских военных.

По словам бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), к текущему моменту российские подразделения уже получили доступ к трехкилометровому участку железной дороги в районе населенного пункта. Он подчеркнул, что полная потеря украинскими войсками контроля над указанной транспортной инфраструктурой может «привести к катастрофе».

В то же время боец ВСУ обратил внимание на место ведения самых интенсивных боевых действий. Он отметил, что наиболее активные сражения происходят вблизи Авдеевского коксохимического комбината.

«Они (российские солдаты — «Газета.Ru») не перестают приходить, взводами по 10-15 человек», — уточнил украинский военнослужащий.

В свою очередь, авторы публикации указали на значительное преимущество ВС РФ в воздухе. По данным издания, небо над городом постоянно контролируют российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее российские солдаты ликвидировали двух наемников из украинской «Избранной роты» под Авдеевкой.