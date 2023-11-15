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ВС РФ успешно применили дрон-камикадзе «Ланцет» в темное время суток

ВС РФ применили дрон-камикадзе «Ланцет» в зоне спецоперации в темное время суток

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил один из объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в зоне специальной военной операции (СВО), в темное время суток. Видеозапись, на которой запечатлена работа беспилотника, обнародовал Telegram-канал «Крылатые».

Авторы публикации отметили, что теперь украинским войскам «не будет покоя и по ночам». На кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в темноте выбирает цель и сбрасывает взрывное устройство. После этого происходит взрыв, свидетельствующий об уничтожении украинского военного объекта.

По данным Telegram-канала, после модернизации дроны-камикадзе «Ланцет» стали неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Более того, специалистам удалось увеличить дальность их полета и добиться возможности их круглосуточного применения.

15 ноября генеральный секретарь «Рособоронэкспорта» Александр Михеев принял участие в международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023, в ходе которой рассказал о большом интересе к барражирующему боеприпасу «Ланцет» со стороны зарубежных компаний. При этом он подчеркнул, что в настоящее время Москва не экспортирует данную технику за границу из-за высокой потребности в ней российских войск.

Ранее военный эксперт объяснил, почему украинские солдаты боятся российских дронов «Ланцет».

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