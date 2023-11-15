Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в Днепропетровщине

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в районе города Павлоград в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — указывается в сводке.

Согласно информации оборонного ведомства, Вооруженные силы России ликвидировали 30 беспилотников ВСУ близ населенных пунктов Романовское Запорожской области, Токаревка Харьковской области, Сватово и Коломыйчиха Луганской народной республики, Василевка, Белогоровка и Кирилловка Донецкой народной республики.

«Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS», — заключается в публикации.

Перед этим в Минобороны РФ сообщили о перехвате семи снарядов РСЗО HIMARS за прошедшие сутки.

Ранее средства ПВО сбили беспилотник в Смоленской области.