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В Минобороны РФ сообщили о перехвате семи снарядов HIMARS за сутки

Минобороны: российские ПВО за сутки сбили семь снарядов HIMARS и 30 дронов ВСУ

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили в небе семь снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также уничтожили 30 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ, опубликованной в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты в районе населенных пунктов Токаревка в Харьковской области и Романовское в Запорожской области. Кроме того, украинские дроны заметили вблизи населенных пунктов Сватово и Коломыйчиха в Луганской народной республике (ЛНР) и рядом с донецкими селами Крилловка, Василевка и Белогоровка.

«За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — добавили в министерстве.

Однако места, где были уничтожены указанные снаряды, не уточняются.

Утром 15 ноября в Смоленской области сработали средства противовоздушной обороны. По информации военного ведомства РФ, в воздушном пространстве региона был сбит украинский беспилотник самолетного типа.

За день до этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о срабатывании в регионе систем ПВО. Руководитель местной администрации уточнил, что средства защиты ликвидировали воздушную цель за пределами области.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александра Устинова призналась, что хотела назвать дочь в честь американского ракетного комплекса.

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