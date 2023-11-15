Сальдо заявил о провале планов ВСУ по форсированию Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о провале планов Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, у украинской армии нет шансов выйти на оперативный простор, и планы украинского командования «полетели в тартарары».

«Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких. Даже бывшие «элитные морские пехотинцы» сейчас из-за потерь на две трети укомплектованы «мобиками», которые воевать не хотят», — поделился Сальдо.

Он также сообщал об «огненном аде» для ВСУ под Херсоном.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Днепр» сообщало, что российские военнослужащие уничтожили две лодки Вооруженных сил Украины на реке Днепр в Херсонской области.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.