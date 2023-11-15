Рогов сообщил об успехах ВС РФ под Пятихатками

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска взяли два опорных пункта ВСУ под Пятихатками. Об этом он сообщил ТАСС.

«На Васильевском направлении сегодня зашли глубже в населенный пункт Пятихатки, наши наступают. Здесь же, в районе Пятихаток, взяли два опорных пункта противника», — заявил Рогов.

По его словам, российские подразделения продвинулись на глубину до 500-600 метров от занимаемых ранее позиций.

До этого на Запорожском направлении российские военные нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино.

По данным ведомства, ВС РФ с помощью авиации и артиллерии нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33 механизированной бригады ВСУ. В итоге противник потерял до 75 военных, две бронемашины и два автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры допроса бойцов иностранного легиона ВСУ.