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В российский плен попал солдат ВСУ, ранее отсидевший за дезертирство

Минобороны показало пленного из ВСУ, которого мобилизовали после дезертирства

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РИА Новости

В плен российской армии попал украинский солдат, которого повторно мобилизовали после дезертирства из армии. Видео опубликовало Минобороны России.

Пленный по имени Павел Митрович рассказал, что был насильно мобилизован в Киеве в марте 2023 года, даже без прохождения медицинской комиссии. Так как Митрович не хотел участвовать в боевых действиях, он самовольно оставил службу в 120-м разведывательном батальоне, но его нашли следователи.

«Я как бы пришел, явился. Я ничего не отрицал. Да, ушел. В общем, был суд. Мне дали 5 лет, из которых два года условно. Если в течение этих лет я ничего не совершу, то они скостятся. И меня направили дальше служить. То есть, я не мог не служить. Статья не освобождала от дальнейшего прохождения службы. Я вынужден был идти дальше служить. В тот же батальон», — сообщил Митрович.

Пленный рассказал, что отношение к нему в батальоне, который находится в зоне боевых действий, было плохим.

До этого американский журналист Клейтон Моррис прокомментировал кадры сдачи в плен военнослужащих ВСУ, которые вызывали по радио специальную частоту 149.200 и позывной «Волга».

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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