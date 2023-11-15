В Херсонской области заявили о морских минах ВСУ у побережья Кинбурнской косы

Морские мины Вооруженных сил Украины (ВСУ) всплывают в Херсонской области у побережья Кинбурнской косы, некоторые из них выбрасывает на берег. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол.

По его словам, на Кинбурнской косе в середине осени после штормов начали всплывать украинские морские мины, которые ВСУ в самом начале специальной военной операции (СВО) «повыбрасывали» со стороны Одессы, ожидая прихода Черноморского флота России. Об этом сообщили жители Кинбурнской косы, заявил чиновник.

«Большая часть мин взрывается на отмелях», — сказал он.

При этом Тистол указал, что были случаи, когда мины выбрасывало на берег.

Накануне ООН заявила о нарушении Украиной Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, которую Киев ратифицировал в 2005 году. ВСУ подозревают в использовании снарядов во время боев в Изюме в 2022 году. В ООН утверждают, что Россия тоже использовала противопехотные мины в ходе СВО, но она, в отличие от Украины, не ратифицировала конвенцию.

До этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении сорвавшейся с якоря украинской мины — ее обнаружили недалеко от Босфорского пролива.

Ранее сообщалось, что мобилизованные украинские саперы оставляют мины с посланиями.