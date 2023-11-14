Командир спецназа «Ахмат» оценил положение ВСУ

Командир специального отряда «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что интенсивность обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения снижается, снарядов у украинской стороны все меньше. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, ситуация с снижением количества снарядов у украинской стороны фиксируется спецназом. Он подчеркнул, что раньше по ним били беспрерывно, а сейчас складывается ощущение, что «со снарядами наступает потихоньку тишина».

До этого президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявили о сложной ситуации на фронте. Зеленский назвал семь направлений, где «горячо»; Залужный – три. Оценка ситуации на фронте хоть и появилась в Telegram-каналах руководителей одновременно, но не выглядит как попытка погасить слухи о якобы существующих противоречиях между политическим и военным руководством Украины.

По их словам, ВСУ сейчас сложно на Авдеевском, Бахмутском (Артемовском), Запорожском, Лиманском, Марьинском, Купянском и Херсонском направлениях.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.