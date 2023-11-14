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В Евросоюзе заявили, что производят менее 1 млн снарядов при необходимых 3 млн

Министр обороны Эстонии Певкур: Россия обгоняет ЕС в производстве снарядов

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В Евросоюзе производится менее 1 млн артиллерийских снарядов ежегодно при потребности в 3 млн в год. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает ТАСС.

«По нашим оценкам, нам нужно около 3 млн снарядов в год, сейчас мы производим менее 1 млн боеприпасов, вероятно, около 600–700 тыс. в год. Этого недостаточно», — сказал Певкур на встрече Совета ЕС.

Он также добавил, что необходимо внести ясность в продекларированные ранее намерения о поставке 1 млн артиллерийских снарядов Украине.

Певкур отметил, что Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем когда бы то ни было.

«Мы не можем признать, что Россия и КНДР могут производить, а Европа — нет», — заключил он.

13 ноября глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель признал, что содружество не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет. Он уточнил, что работа в этом направлении ведется, подписано несколько контрактов.

В то же время украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что уже не ждет от ЕС обещанный миллион снарядов до конца года.

По его словам, ЕС имеет политическую волю продолжать поддерживать Украину, но плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество «несинхронизированных вещей» стали ему преградой.

Ранее в ЕС прокомментировали вопрос о приоритетах при поставке боеприпасов Украине.

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