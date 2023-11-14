В России заявили, что в условиях СВО не стремятся к наращиванию продаж оружия за рубеж

Россия в условиях Специальной военной операции не стремится к увеличению продаж вооружений за рубеж. Об этом в интервью РИА Новости в ходе авиасалона Dubai Airshow 2023 заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

До начала СВО Рособоронэкспорт стабильно занимал второе место в мире по экспорту вооружений с объемами продаж около $13 млрд в год.

Михеев подчеркнул, что сейчас первоочередная задача российского оборонно-промышленного комплекса состоит в обеспечении потребностей Вооруженных сил России.

«Не время говорить о соревнованиях за место на мировом рынке и стремлении увеличить объемы экспорта российской продукции», — сказал гендиректор Рособоронэкспорта.

При этом он отметил, что в настоящее время российский спецэкспортер обеспечивает загрузку предприятий отечественной оборонки в будущем.

Также Рособоронэкспорт интенсивно работает над формированием портфеля технологических контрактов, которые принесут свои плоды после начала работы совместных предприятий за границей, сказал Михеев.

Ранее сообщалось, что Киев продает западное оружие.