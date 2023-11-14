Опорный пункт Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на западном фланге артемовского направления был захвачен штурмовыми группами российских десантников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации.

После нанесения огневого удара ствольной артиллерией штурмовые группы десантников переместились в лесопосадку, где скрывались боевики. Бойцы подразделения «Шторм» из Иванова незаметно приблизились к окопам с нескольких направлений, где, по данным разведки, находились украинские военнослужащие. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника.

Опорный пункт был захвачен на западном фланге Артемовского направления.

Военное ведомство отмечает, что в ходе активной обороны Артемовска штурмовые подразделения ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, которые пытаются обойти город с флангов.

13 ноября разведчики группировки войск «Запад» с помощью беспилотников ликвидировали наступающую группу штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области на Купянском направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.