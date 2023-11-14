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Российский модернизированный комплекс РЭБ «Сапфир» может подавлять все типы дронов

Российский модернизированный комплекс РЭБ «Сапфир» может подавлять FPV-дроны

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российский модернизированный наземный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сапфир» может подавлять все типы беспилотных летательных аппаратов все типы дронов, в том числе применяемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) FPV-дроны. Об этом РИА Новости выставке Dubai Airshow 2023 рассказал представитель входящего в »Ростех» концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

Модернизированный комплекс «Сапфир» представлен на российской экспозиции проходящего в ОАЭ авиасалона.

По словам собеседника агентства, диапазон частот комплекса был увеличен с 300 мегагерц до 6 гигагерц. Это позволит подавлять все известные типы беспилотников, в том числе приносящие наибольший урон в специальной военной операции (СВО) FPV-дроны противника.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинские беспилотники и высокоточные ракеты теряют свою эффективность и становятся беспомощны из-за сильных российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого фрагменты американского беспилотного летательного аппарата картонного типа были показаны в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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