Российский модернизированный комплекс РЭБ «Сапфир» может подавлять все типы дронов

Российский модернизированный наземный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сапфир» может подавлять все типы беспилотных летательных аппаратов все типы дронов, в том числе применяемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) FPV-дроны. Об этом РИА Новости выставке Dubai Airshow 2023 рассказал представитель входящего в »Ростех» концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

Модернизированный комплекс «Сапфир» представлен на российской экспозиции проходящего в ОАЭ авиасалона.

По словам собеседника агентства, диапазон частот комплекса был увеличен с 300 мегагерц до 6 гигагерц. Это позволит подавлять все известные типы беспилотников, в том числе приносящие наибольший урон в специальной военной операции (СВО) FPV-дроны противника.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинские беспилотники и высокоточные ракеты теряют свою эффективность и становятся беспомощны из-за сильных российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого фрагменты американского беспилотного летательного аппарата картонного типа были показаны в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.