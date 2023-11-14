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База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

База США на нефтяном месторождении в Сирии подверглась ракетному обстрелу

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Hussein Malla/AP

База США на нефтяном месторождении «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Американская база на нефтяном месторождении «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была обстреляна шестью ракетами», — заявил источник агентства.

До этого радиостанция Sham FM сообщала, что два взрыва произошли в районе американской военной базы, расположенной рядом с городом Румейлан на северо-востоке Сирии. По информации радиостанции, база была атакована двумя беспилотными летательными аппаратами.

В ночь на 13 ноября также сообщалось, что по американской базе на месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии нанесли ракетный удар. Кроме того, беспилотные летательные аппараты атаковали американскую военную базу в сирийском «Аш-Шаддади».

10 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США ответят на удары по американским базам на Ближнем Востоке в «удобное время».

Соединенные Штаты имеют на территории Сирии 24 военных базы и четыре пункта.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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