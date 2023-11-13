В Израиле заявили об утрате ХАМАС контроля над Газой

Палестинское движение ХАМАС утратило контроль над территорией сектора Газа. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант, которого процитировала местная газета The Times of Israel.

Как он сказал, движение ХАМАС не обладает достаточным количеством ресурсов для противостояния израильским войскам. В связи с этим Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвигается по всем направлениям боевых действий.

«Организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Террористы бегут на юг», — подчеркнул Галант.

Министр добавил, что в настоящее время мирные жители грабят базы ХАМАС в палестинском анклаве. По его словам, это происходит из-за отсутствия у гражданского населения какого-либо доверия к правительству.

13 ноября пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что палестинское движение ХАМАС больше не существует как организованная военная структура в северных районах сектора Газа. В ходе сражений батальоны ХАМАС понесли большие потери, и их боеспособность была нарушена.

Всего, по данным Армии обороны Израиля, в момент эскалации конфликта на территории сектора Газа находились 30 тысяч членов палестинского движения. При этом они были разделены на пять региональных бригад и 24 батальона.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) воспротивились изменению границ сектора Газа после завершения конфликта.