В Пентагоне заявили, что США и Южная Корея могут вступить в бой хоть сегодня

Глава министерства обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с южнокорейским коллегой Син Вон Сиком заявил, что совместные учения вооруженных сил Соединенных Штатов и Южной Кореи направлены на повышение готовности военнослужащих двух государства вступить в бой «хоть сегодня вечером» в случае необходимости, передает ТАСС.

«Мы продолжаем укреплять нашу общую готовность и способность вступить в бой хоть сегодня вечером при необходимости», — сказал он.

По мнению Остина, посещение страны американским стратегическим бомбардировщиком B-52 и подводной лодкой ВМС Соединенных Штатов — это «важная веха» в усилиях по сдерживанию Северной Кореи. Глава американского Минобороны подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем планирует «непоколебимо придерживаться» политики расширенного сдерживания КНДР.

В октябре сообщалось, что Южная Корея, Соединенные Штаты Америки и Япония впервые провели совместные учения военно-воздушных сил.

Ранее в Северной Корее предупредили, что военный альянс США в Азии приведет к ядерной войне.