Пентагон подтвердил нанесение по приказу Байдена ударов по объектам в Сирии

Президент США Джо Байден отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина.

«Сегодня американские вооруженные силы нанесли высокоточные удары по объектам на востоке Сирии», — отметил американский министр обороны.

Он уточнил, что атака стала ответом на продолжающиеся атаки на американских военнослужащих в Ираке и Сирии.

Остин подчеркнул, что у нынешнего главы Белого дома нет более высокого приоритета, чем «безопасность американских военнослужащих». Шеф Пентагона добавил, что Байден отдал приказ о нанесении ударов, чтобы дать понять, что США намерены «защищать <…> свои интересы».

Накануне стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в качестве ответного удара на атаку по Голанским высотам.

Ранее в Израиле зафиксировали обстрел со стороны Сирии.