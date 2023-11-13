Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пентагон подтвердил нанесение по приказу Байдена ударов по объектам в Сирии

Остин подтвердил удары по двум объектам КСИР и проиранских сил в Сирии

close
100%
Kai Pfaffenbach/Reuters

Президент США Джо Байден отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина.

«Сегодня американские вооруженные силы нанесли высокоточные удары по объектам на востоке Сирии», — отметил американский министр обороны.

Он уточнил, что атака стала ответом на продолжающиеся атаки на американских военнослужащих в Ираке и Сирии.

Остин подчеркнул, что у нынешнего главы Белого дома нет более высокого приоритета, чем «безопасность американских военнослужащих». Шеф Пентагона добавил, что Байден отдал приказ о нанесении ударов, чтобы дать понять, что США намерены «защищать <…> свои интересы».

Накануне стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в качестве ответного удара на атаку по Голанским высотам.

Ранее в Израиле зафиксировали обстрел со стороны Сирии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий