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Стали известны характеристики российского дрона, который вызывает тревогу в США

Военный эксперт Кнутов заявил, что аналогов тревожащего США дрона «Охотник» нет

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РИА Новости

Аналогов российского беспилотника С-70Б «Охотник» в мире нет. Об этом заявил «Ленте.ру» военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

Он перечислил уникальные характеристики дрона, который вызывает тревогу в США. По словам эксперта, в основе БПЛА лежит схема «летающее крыло». Благодаря современной электронике, он может взаимодействовать c самолетом Су-57. Беспилотник не только обеспечивает прорыв противовоздушной обороны противника, но и защищает истребители от вражеской авиации.

«Более того, связка Су-57 и «Охотника» является прототипом самолета шестого поколения», — обратил внимание Кнутов.

Он напомнил, что «Охотник» использует в работе искусственный интеллект. Оружие, которое имеет БПЛА, обладает достаточно широким спектром действия.

12 ноября стало известно, что в США встревожились из-за производства российского дрона «Охотник». По данным американского журнала National Interest, технические особенности БПЛА делают его серьезным оружием.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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