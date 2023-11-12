Польша усилила белорусскую границу танками

Министерство национальной обороны Польши сообщило, что на востоке страны был развернут новый танковый батальон, передает РИА Новости.

«В Чартаеве (населенный пункт вблизи границы с Белоруссией в районе Бреста. – «Газета.Ru») начинает функционировать новый танковый батальон», — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба Минобороны привела слова главы ведомства Мариуша Блащака, который пояснил, что танковый батальон будет входить в состав 1-й пехотной дивизии легионов, Подляской дивизии. Ее задачей является сдерживание агрессора.

Отмечается, что танковый батальон вооружен танками К2 производства Южной Кореи.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Польше «дружескую руку сотрудничества» в поздравлении по случаю Дня независимости соседней страны.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.