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Колонна с 70 россиянами выдвинулась из сектора Газа в Каир

Колонна с первыми эвакуированными россиянами выдвинулась в Каир

Колонна с первыми 70 эвакуированными россиянами выдвинулась из сектора Газа в Каир. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб. Людям будет оказана необходимая помощь, в том числе медицинская, психологическая, а также помощь в оформлении документов», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что эвакуированных россиян будут сопровождать медики и психологи МЧС РФ. Кроме того, их обеспечат водой и питанием.

До этого телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал о намерении египетских властей проинформировать Израиль о том, что палестинское движение ХАМАС в ближайшие дни освободит ряд заложников, захваченных 7 октября при нападении на еврейское государство.

Представители палестинского движения ХАМАС останавливали переговоры о заложниках из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вокруг больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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