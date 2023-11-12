Минобороны РФ сообщило об огневом поражении скоплений бригады ВСУ в Запорожской области

Министерство обороны России в своей ежедневной сводке о специальной военной операции сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина в Запорожской области.

«Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны указали, что поражение было нанесено «умелыми и слаженными действиями» подразделений группировки войск Российской Федерации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, а также ударами авиации.

В министерстве уточнили, что в результате этого было ликвидировано до 55 украинских солдат, а также уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля.

11 ноября Министерство обороны России сообщало, что российские войска отразили три атаки Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.