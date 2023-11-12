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Глава Лисичанска рассказал, по какой части города ВСУ бьют чаще всего

Глава Лисичанска Сахненко: ВСУ чаще всего бьют по северной части города

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Населенные пункты Новодружеск и Приволье, расположенные на севере Лисичанска в Луганской народной республике, чаще всего попадают под обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил глава Лисичанска Эдуард Сахненко.

«Производится обстрел населенных пунктов, особенно в северной части города. Там, где у нас восстанавливается мирная жизнь», — сказал он.

Сахненко отметил, что, несмотря на регулярные обстрелы, люди продолжаются жить там, они «стремятся облагородить свои населенные пункты».

«Функционируют магазины, идет обычная жизнь, даже есть дистанционное обучение детей», — добавил глава Лисичанска.

По его словам, при обстрелах со стороны украинских войск чаще всего повреждения получают коммуникации в частном секторе.

В конце октября подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили аэроразведку над Лисичанском в Луганской народной республике.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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