Жительница петровского района Донецка погибла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По его словам, все случилось на площади Победы. Жертвой стала 33-летняя женщина.

Вечером 7 ноября бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка, где расположены крупные торговые центры и транспортная развязка. По данным РИА Новости, в городе произошли не менее трех взрывов.

Изначально сообщалось о пяти пострадавших. Позже представители властей уточнили информацию, и мэр Донецка заявил о наличии погибших.

Согласно данным представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), для обстрела города украинские солдаты использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). Всего бойцы ВСУ выпустили три реактивных снаряда по Ворошиловскому району Донецка.

Ранее в ДНР от обстрела ВСУ пострадал подросток.