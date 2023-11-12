Армия Израиля заявила об уничтожении более 150 туннелей ХАМАС

Представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ взорвал более 150 туннелей, которые использует военное крыло палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.

Он пояснил, что боевики ХАМАС используют туннели, чтобы скрываться от атак. Конрикус отметил, что армия продолжает работать над обнаружением туннелей и подземной инфраструктуры ХАМАС.

До этого бывший директор миссии USAID на Западном берегу и в секторе Газа Дэвид Харден заявил, что ХАМАС собирается заманить армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ловушку, заставив ее завязнуть в секторе Газа.

По его словам, главы ХАМАС знали, что атака 7 октября не оставит израильским властям выбора и вынудит прибегнуть к наземной операции, в которой у ЦАХАЛ не будет явного преимущества: военное превосходство сильно убавляет в весе в условиях городских боев.

Ранее ХАМАС попросил арабские страны установить контроль рядом с Газой для борьбы с Израилем и США.