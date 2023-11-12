Армия Израиля назвала количество въехавших в Газу грузовиков с гумпомощью

Более 850 грузовых машин с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус. Его слова передает ТАСС.

«Все больше грузовиков входит в сектор Газа. К настоящему моменту прибыли более 850», — проинформировал он на брифинге.

По его словам, машины привезли воду, продовольствие, лекарства, оборудование для укрытий и палатки.

«Мы говорим об около 6 тыс. тонн продовольствия, 2,5 тыс. тонн <...> медоборудования», — пояснил армейский пресс-секретарь.

Конрикус заверил, что гумпомощь палестинскому анклаву продолжает оказываться, Израиль содействует этому.

Накануне постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур говорил, что количества грузовиков с гуманитарной помощью, которое израильские власти пропускают на территорию сектора Газа, не хватает для помощи мирным жителям.

В свою очередь управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что в магазинах Газы закончилась пшеничная мука, яйца и молочные продукты.

Ранее в ООН прокомментировали гуманитарную помощь для Газы.